التربية: نسبة النجاح في التعليم الأساسي 66,43 % وفي الشرعية 82,06 %

جهينة نيوز

اصدرت وزارة التربية اليوم نتائج امتحان شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لدورة عام 2018 حيث بلغت نسبة النجاح في التعليم الأساسي 66,43 بالمئة وفي الشرعية 82,06 بالمئة

وبلغ عدد المتقدمين إلى الشهادة التعليم الأساسي 263704 تلاميذ نجح منهم 175171 وبلغت نسبت النجاح /66.43/بالمئة بينما كانت النسبة في الدورة السابقة /65.85/بالمئة.

كما بلغ عدد المتقدمين إلى شهادة الإعدادية الشرعية 3617 تلميذة نجح منهم 2968 بنسبة /82.06/بالمئة.

واكدت التربية ان 9 تلاميذ حصلوا على الدرجة التامة في امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية.