15 مليار ليرة إيرادات النقل البحري منذ بداية العام

جهينة نيوز

سجلت إيرادات قطاع النقل البحري 15 مليار ليرة منذ بداية العام وحتى تاريخه حيث من المتوقع وحسب مصادر في وزارة النقل أن تصل هذه الإيرادات الى 30 مليار ليرة مع نهاية العام 2018.

وذكرت البيانات الصادرة عن الوزارة ان الشركة العامة لمرفأ اللاذقية حققت إيرادات بلغت 10 مليارات ليرة منذ بداية العام، فيما سجلت إيرادات الشركة العامة لمرفأ طرطوس مبلغ 4 مليارات ليرة، في حين توزعت بقية الإيرادات على شركة التوكيلات الملاحية ومؤسسة النقل البحري والموانئ.‏

وأشارت المصادر ان صدور القانون 34 لعام 2017 الناظم لاصدار الشهادات البحرية وتأمين دخول سورية الى اللائحة البيضاء ومنح وتجديد الشهادات البحرية وتأمين دخول سورية الى اللائحة البيضاء ومنح وتجديد الشهادات البحرية للعاملين في الركب المبحر كان له اثر جيد في تنشيط هذا القطاع، إضافة الى صيانة وإصلاح منظومة إدارة حركة مرور السفن التي كانت متوقفة مع بداية الحرب وتشغيلها في ميناءي طرطوس واللاذقية.‏

وأشار المصدر الى الاستمرار بتطوير العمل المرفئي من تحسين الارصفة وتسهيل الاعمال البحرية وانشاء رامب خاص ببواخر الرورو وأعمال تاهيل المكسر والسور الشاطئي في مرفا اللاذقية.‏

صحيفة الثورة