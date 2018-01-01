مبيعات السيارات بالصين ارتفعت 9.6% على أساس سنوي في أيار

جهينة نيوز

قال اتحاد مصنعي السيارات في الصين اليوم الاثنين إن مبيعات السيارات في البلاد ارتفعت 9.6 بالمئة في مايو / أيار مقارنة بها قبل عام لتصل إلى 2.29 مليون سيارة، في الوقت الذي تواصل فيه المبيعات كسب الزخم.

وأضاف الاتحاد أن إجمالي المبيعات في أول خمسة أشهر من العام زاد 5.7 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي إلى 11.8 مليون سيارة.

وتأتي الزيادة في مايو/ أيار عقب ارتفاع نسبته 11.5 بالمئة في أبريل / نيسان و4.7 بالمئة في مارس/ آذار.

وتتعافي مبيعات السيارات في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم، منذ فبراير/ شباط حين نزل حجم المبيعات 11.1 بالمئة.

رويترز