إصابة 24 شخصاً في انفجار خط للغاز جنوب غرب الصين

جهينة نيوز

ذكر بيان على حساب حكومي رسمي على موقع ويبو اليوم الاثنين إن خطا للغاز تديره شركة البترول الوطنية الصينية انفجر ليل الاحد في إقليم قويتشو بجنوب غرب الصين مما أدى إلى إصابة 24 شخصا منهم ثلاثة في حالة حرجة.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن الانفجار وقع في منطقة شاتسي في إقليم قويتشو. ولم ترد أنباء عن وفاة أحد.

وأظهرت مشاهد من التلفزيون الرسمي وهجا من الحريق يضيء المباني القريبة بعد الانفجار الذي وقع ليل الاحد.

وقالت الحكومة المحلية على موقعها الرسمي على ويبو إن الحريق أُخمد في الساعة 2.30 صباح الاثنين. وهذا الخط امتداد لخط للغاز بين ميانمار والصين.

وقالت شينخوا إنه بعد الانفجار الذي وقع في الساعة 11.20 مساءا أغلقت أنظمة التحكم الآلي خط الأنابيب.

وقال التقرير إنه يجري التحقيق لمعرفة سبب الحريق.

وأدى انفجار مماثل وقع نتيجة الأمطار الغزيرة وانهيار أرضي قرب نفس الجزء من الخط في شاتسي إلى سقوط ثمانية قتلى و35 جريحا في يوليو تموز 2017.