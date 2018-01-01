لافروف: لا مصلحة لنا ولامريكا بإلغاء معاهدة القضاء على الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى

جهينة نيوز

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية مهتمتان بإبقاء معاهدة القضاء على الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى.

وجاء تصريح لافروف خلال اجتماع لوزراء الخارجية المنضوين في منظمة الأمن الجماعي في كازاخستان.

وأشار لافروف خلال الاجتماع قائلا " لقد تم الموافقة على هذه الوثيقة، لكن من ناحية أخرى هناك قلق من جراء ظهور حالات تعرض بعض الدول للتهديد".

وأضاف لافروف " لا مصلحة لأحد، لا لروسيا ولا لأمريكا لإيقاف معاهدة القضاء على الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، ولا حتى لدول العالم الأخرى وبما في ذلك لدول منظمة الأمن الجماعي".