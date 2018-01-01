امريكا تجدد التزامها بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية

جهينة نيوز

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة مازالت "ملتزمة بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل ونهائي ويمكن التحقق منه".

وكتب بومبيو هذا التعليق على تويتر قبل اجتماع القمة المقرر عقده بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في 12 يونيو/حزيران، حسبما ذكرت رويترز.

في سياق متصل، كشف رئيس وزراء سنغافورة لي هسيين لونغ، تكلفة استضافة القمة التاريخية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، التي من المقرر أن تعقد يوم 12 يونيو/حزيران الجاري.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب وكيم جونغ أون في منتجع جزيرة سنتوسا يوم غد الثلاثاء، حيث ستركز القمة على المباحثات حول برنامج كوريا الشمالية النووي والحصول على مساعدات اقتصادية من واشنطن.