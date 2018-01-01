خامنئي: نتنياهو "قاتل الأطفال"!

جهينة نيوز

وصف المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي بـ"قاتل الأطفال".

وأفادت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية، في ساعة متأخرة من مساء امس الأحد بأن خامنئي وصف نتنياهو ب"قاتل الأطفال"، وأنه لم يدع إلى إلقاء اليهود في البحر، رغم أن نتنياهو يعمد على تشويه صورة بلاده أمام المجتمع الدولي، لكن المرشد الإيراني الأعلى اقترح إجراء استفتاء على إقامة دولة فلسطينية.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية على لسان خامنئي أن الرئيس جمال عبد الناصر هو الذي دعا إلى إلقاء اليهود في البحر، وليس الإيرانيين.

يشار إلى أن هذه التصريحات نقلتها الصحيفة الاسرائيلية عن الحساب الشخصي لخامنئي على تويتر.