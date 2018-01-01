ما حقيقة تدخل السعودية في تشكيل الحكومة في لبنان؟

جهينة نيوز

نفت مصادر من تيار "المستقبل" اللبناني والذي يرأسه رئيس الوزراء سعد الحريري، وجود أي تدخل سعودي في تشكيل الحكومة الجديدة.

ووفقا لما نشرته صحيفة "الجمهورية" اللبنانية، أشارت مصادر الحزب إلى أن مشاورات تشكيل الحكومة ما زالت مستمرة.

واتهم عضو المجلس المركزي في "حزب الله"، نبيل قاووق، المملكة العربية السعودية بالتدخل في تشكيل الحكومة الجديدة بهدف إضعاف المقاومة على حد وصفه.

وقال قاووق: "السياسة السعودية لم توفر أحداً من شرها، فهي لا تزال تشكل تهديدا مباشرا للوفاق الوطني اللبناني ولاستقرار الحياة السياسية في لبنان.

وأكد نبيل قاووق أن لبنان "لن يكون ساحة للإملاءات والوصاية والهيمنة السعودية".

يذكر أن الانتخابات النيابية الأخيرة في لبنان، شهدت خسارة "تيار المستقبل" ثلث مقاعده النيابية.