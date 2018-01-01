سقوط مقاتلة أمريكية من طراز إف -15 في البحر قبالة جنوب اليابان

جهينة نيوز

أفادت وكالة كيودو اليابانية للأنباء وهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه)، اليوم الاثنين، بأن طائرة أمريكية مقاتلة من طراز إف-15 سقطت في البحر قبالة أوكيناوا بجنوب اليابان.

و قالت كيودو نقلا عن عدة مصادر حكومية إن الطائرة كانت قد أقلعت من قاعدة كادينا الجوية في أوكيناوا، بحسب رويترز.

في سياق آخر، تلقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تدريبا سريا وخاصا من السفير البريطاني في كوريا الشمالية، أليستر مورغان، استعدادا للقاء المرتقب مع الزعيم الكوري كيم جونغ أون في سنغافورة.

وذكرت صحيفة "تليغراف" البريطانية، أن مورغان تواجد الشهر الماضي في البيت الأبيض، لإطلاع ترامب على نظام بيونغ يانغ قبل عقد القمة التاريخية.