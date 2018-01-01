أبراج يوم الأثنبن 2018/6/11 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم 6/11: يحب الحياة، لا يحب المشاكل، يدافع عن الحق، يحب السلطة والنفوذ، متعدد المواهب، يحتفظ بجانب غامض وخاص بشخصيته يتفرد بها لنفسه، قدرة على التوقع، يستبق الحدث، يحب الحيوية والحركة، لا يحب القيود، صادق وصريح لكن لا يقصد الاساءة، هذه السنة فيها بعض الهموم وتأخير وفوضى، مثقل بالأعباء، مرحلة جديدة في الفترة القادمة تكون محظوظ فيها وفيها انفراجات، أوضاعك العاطفية ممتازة، الوضع يسمح بالارتباط والفترة مناسبة للقاء النصف الآخر، حظوظ وفرص ويفخر بالنتائج، فرصة بكل مكان موجودة، سنة متميزة، دخول بعلاقة جديدة، استنارة، حمل وولادة للوضعه يسمح، تصدي لمهمة صعبة ضمن المؤسسات الجديدة اذا كان على رأس عمل، حظ سعيد.

جهينة نيوز- خاص:

الحمل: هذا اليوم مناسب لتلتفت حول الحبايب وتدعم قضاياك وتحصل على فرصتك المالية، احتمال يحمل بك نهارك اغراءات مالية أو مفاجئات سارة، عليك التركيز فقط على تحسين أجوائك وتنشط المساعي وتصل إلى هدف بفضل قوة ارادتك، ربما تنال ما تتمناه أو تطلب خدمة أو تقصد شخص بقصد الخدمة، فرصة مالية من عمل اضافي، بمعنى نهار للمال مولود الحمل.

الثور: القمر عندك، أنت مطمأن الخواطر، تظهر حلول لمسألة شخصية متأزمة وتعود حتى تتسلم زمام أمورك وتتحمس لبدء خطة وتطور لحياتك اليومية، أيضاً تحمل لك الفترة خبر أو حسم لقضية عالقة، بمعنى اليوم بشكل عام خطواتك ايجابية وأنت مرح وأكثر حيوية مولود الثور.

الجوزاء: اليوم أقل يوم للحظ وخاصةً بين الأمس واليوم يحمل لك تراجع صحي أو معنوي، لا تجازف في استقرارك، يمكن أن تسمع كلام معسول، لا تثق بأحد وربما أيضاً يخيب أملك بسبب أمر طارئ آخر لحظة، كن حذر ولا تطرح تحدي وجرّب أن تقضي وقت بالمنزل وانتبه على صحتك، كن صبور، فمن صبر نال مولود الجوزاء.

السرطان: اليوم تعيش فترة جميلة فيها فرص جديدة، تعزز روابط اجتماعية تكثر الاجتماعات واللقاءات المفيدة، تأثير اليوم عليك جميل يدعك تواظب حتى يرافقك الحظ أو تفتح أبواب صداقة أو تعمل تسوية خلاف قديم أو تلتقي مع الأصدقاء لتعمل دعوة وسهرات، اليوم ناشط، تطلب أمنية تحقق أحلامك من أحد الأصدقاء يمكن معرفة جديدة أو معرفة قديمة لك فترة لم تراها مولود السرطان.

الأسد: اليوم حاضر تثبت وجودك بجميع الأصعدة حاضر لأن سر نجاحك بالعمل هو الدقة وتنظيمك واحترام مواعيدك والمرونة وسرعة تكيفك هي المسؤولة عنك، وضروري اليوم أن تحقق نجاح، نهارك امضيه بسلام وارتياح وسمعة طيبة لأن اليوم متعب قليلاً مولود الأسد.

العذراء: اليوم تحلو اللقاءات والمصالحات، الحظ داعم لك يحمل لك حوافز مهمة، يوم ايجابي يقربك من أهدافك المنشودة، إذاً تحرك ولا تبقى مكتوف الأيدي، نهار يحمل لك سفر أو اهتمام بالاتصالات لأماكن بعيدة، يوم حافل حتى تسعى وتعمل سلام لكن يوجد شيء عاطفي شاغل بالك، بالعموم مقابلاتك ناجحة مولود العذراء.

الميزان: تجد نفسك مرتاح وخاصةً بالقرب من محيطك لتلعب دور مهم بتسوية قضية عالقة، يمكن على صعيد أمور مالية مشتركة أو مصالحة لكسب التأييد، الطريق خالي تماماً من الحواجز، لا عليك الا أن تعيد النظر ببعض القرارات، الوقت مناسب لتجسد أمنياتك بأمور الفواتير والاستحقاقات والأمور المالية، يمكن مرافقة مريض أو قصة استشفائية تظهر عند الميزان.

العقرب: متعب بالتأكيد، الأيام القادمة أفضل لكن اليوم سوف تعطي اهتمام على صعيد شراكة، لا تضيع وقت بالندم والأسف ولا تدع طباعك متقلبة، ربما يوجد بعض التأجيل لذلك لا تدع مزاجيتك تأثر عليك، خلافات ومشاكل، هدئ من روعك، عالج أمورك بالمنطق، جرّب تعمل لقاء لطيف وتعمل مصالحة وتقارب إذا دعت الحاجة، عزز علاقتك مع طرف آخر اليوم مولود العقرب.

القوس: يمكن من الصباح تشعر بالاضطراب أو التوتر، ما عليك إلا غير أن تنظم وقتك وتطلب مساعدة، وبكّر لعملك وتجنب السهر والارهاق، جرّب أن تصل لحلول مرضية ولا تعاند، والتزم بمسؤولياتك وتعهداتك، يمكن تظهر مسألة تستجوب حضورك، ولا تنسى أن تنتبه على حصتك، بمعنى اليوم على راحتة واليوم ضاغط بتراكم الأعمال عندك مولود القوس.

الجدي: ارتفعت المعنويات، مميز، حضورك ضروري، الرفقة الأحبة، يخطر على بالك تسلية ولهو، يشعر بأهمية التعاون والتعاطف، بإمكانك اليوم قلب المعطيات لصالحك، تعيش يوم مختلف سواء عاطفي أو اجتماعي ويمكن أحد أن يتكل عليك، يوم جميل لتمارس نشاط فني أدبي، اهتمام بالأولاد أو زيارة أطفال أو حضور مناسبات أو أعياد ميلاد تخص الأولاد مولود الجدي.

الدلو: جرّب أن تبقى متيقظ، قد تطرأ مسألة ملحة تتطلب حكمة ومرونة ولا تتهرب من مسؤوليات أو اتجاه مسألة شخصية، جرّب أن تتفهم قد تقوم بتصليحات وتدور نقاشات حامية جرّب أن تتفاداها، اعمل نفسك غير سامع وداري محيطك اليوم، بمعنى يوجد شيء للتصليحات والأعطال عند الدلو.

الحوت: نهار لطيف، جرّب أن توضح كلامك ولا تثير مواضيع حساسة وخاصةً على صعيد أخوة أو أحد ما من محيطك، يمكن نهارك يحمل لك سفرة قصيرة أو مشاركة، وللطلاب يوم مناسب للدراسة، إذاً دع نفسيتك مطمئنة ومعنوياتك مرتفعة لتعطي انعكاس رائع على مجرى نهارك وتمضي وقت جميل مع الأهل، يوم للسفر وللمقابلات والأخوة والجيران، بيع شراء مربح لك مولود الحوت.