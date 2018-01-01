صحيفة إسبانية تكشف سبب غضب "صلاح" من إدارة ليفربول

جهينة نيوز:

كشفت صحيفة "دون بالون" الإسبانية عن سبب غضب اللاعب محمد صلاح من إدارة ناديه ليفربول .

وقالت الصحيفة أن صلاح غير سعيد على الإطلاق بسبب فشل صفقة التعاقد مع صانع الألعاب الفرنسي نبيل فقير الذي توقع البعض بأن يكون أفضل بديل للبرازيلي فيليب كوتينيو.

و فشلت إدارة نادي ليفربول في حسم صفقة ضم نبيل فقير لاعب أولمبيك ليون الفرنسي، بسبب وجود مشاكل في ركبة اللاعب قد تهدد مسيرته في المستقبل.

وأكدت الصحيفة أن محمد صلاح يشعر بالغضب بسبب سياسة فريقه، وقد حذر إدارة ليفربول بأنه سيرحل إلى الدوري الإسباني إذا لم تتمكن من التعاقد مع لاعبي خط وسط جيدين خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن ريال مدريد وبرشلونة يتنافسان على ضم الفرعون المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية ولديهم استعداد لدفع 200 مليون يورو من أجله.