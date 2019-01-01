الفيفا يحدد 5 حزيران 2019 موعدا لانتخاب رئاسته

جهينة نيوز:

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الأحد، موعد انتخابات رئاسته المقبلة لتقام في 5 يونيو/حزيران 2019.

وقال بيان منشور على موقع "فيفا" الإلكتروني، "وفقًا للمادة 45 من لوائح فيفا، دعا مجلس الاتحاد الدولي للعبة رسميًا إلى إجراء انتخاباته الرئاسية بالعاصمة باريس في 5 يونيو/ حزيران 2019".

وأضاف البيان: "صدّقت الهيئة الاستراتيجية للفيفا على الفترة الانتخابية الرسمية، حيث ستكون بداية الفترة الانتخابية في غضون ثلاثة أيام، على أن يكون الموعد النهائي لتقديم الترشح لمنصب الرئاسة في 5 فبراير/ شباط 2019".

وأوضح: "سيكون الموعد النهائي لإخطار الاتحادات الأعضاء في الفيفا بأسماء المرشحين المقبولين يوم 5 مايو/ أيار المقبل، على أن يتم إجراء الانتخابات بعدها بشهر".

ويتولى السويسري جياني إنفانتينو رئاسة "فيفا" منذ 26 فبراير/شباط 2016 ، عندما تم انتخابه خلال عملية التصويت الثانية، التي لم يكن يحتاج فيها لأغلبية مطلقة.

وتمكن إنفانتينو خلال هذه المرحلة من جمع 115 صوتًا مقابل 88 لمنافس