الفيفا يحدد 5 حزيران 2019 موعدا لانتخاب رئاسته

الأحد, 10 حزيران 2018 الساعة 23:39 | رياضة, كرة القدم

الفيفا يحدد 5 حزيران 2019 موعدا لانتخاب رئاسته

جهينة نيوز:

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الأحد، موعد انتخابات رئاسته المقبلة لتقام في 5 يونيو/حزيران 2019.

وقال بيان منشور على موقع "فيفا" الإلكتروني، "وفقًا للمادة 45 من لوائح فيفا، دعا مجلس الاتحاد الدولي للعبة رسميًا إلى إجراء انتخاباته الرئاسية بالعاصمة باريس في 5 يونيو/ حزيران 2019".

وأضاف البيان: "صدّقت الهيئة الاستراتيجية للفيفا على الفترة الانتخابية الرسمية، حيث ستكون بداية الفترة الانتخابية في غضون ثلاثة أيام، على أن يكون الموعد النهائي لتقديم الترشح لمنصب الرئاسة في 5 فبراير/ شباط 2019".

وأوضح: "سيكون الموعد النهائي لإخطار الاتحادات الأعضاء في الفيفا بأسماء المرشحين المقبولين يوم 5 مايو/ أيار المقبل، على أن يتم إجراء الانتخابات بعدها بشهر".

ويتولى السويسري جياني إنفانتينو رئاسة "فيفا" منذ 26 فبراير/شباط 2016 ، عندما تم انتخابه خلال عملية التصويت الثانية، التي لم يكن يحتاج فيها لأغلبية مطلقة.

وتمكن إنفانتينو خلال هذه المرحلة من جمع 115 صوتًا مقابل 88 لمنافس


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا