قمة ترامب وكيم كلفت سنغافورة نحو 20 مليون دولار

جهينة نيوز:

قال رئيس وزراء سنغافورة، لي هسين، الأحد، إن قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، المزمع عقدها الثلاثاء، كلفت بلاده نحو 20 مليون دولار أمريكي.

وأضاف هسين في تصريحات للإعلام نشرتها صحيفة "ستراتس تايمز" السنغافورية أن تلك "التكلفة مساهمة من سنغافورة ضمن مسعى دولي لسلام يخدم مصلحتنا (في نهاية المطاف)".

ولفت إلى أنّ التكليفات الأمنية "تشكل قرابة نصف المبلغ المذكور".

وأردف قائلا: "إذا قمت بحساب سعر كل شيء في هذا العالم ستضيع عليك الأشياء المهمة الحقيقية. المهم لدينا عقد القمة، ونحن الآن نستضيفها".

يشار إلى أن سنغافورة من الدول القليلة التي تربطها علاقات دبلوماسية بكل من الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وفي وقت سابق اليوم، وصل دونالد ترامب وكيم جونغ أون إلى سنغافورة استعدادا للقمة التاريخية المرتقبة بينها الثلاثاء.

وستكون هذه القمة الأولى من نوعها بين زعيم كوري شمالي ورئيس أمريكي على رأس السلطة.

ومن المنتظر أن تطرح على طاولة المباحثات بين الجانبين مواضيع أمنية وأخرى متعلقة بنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.

وتطالب واشنطن، بيونغ يانغ بالتخلي الكامل عن برنامجها النووي والكشف عنه، إضافة إلى تقديم ضمانات بعدم السعي من جديد لامتلاك سلاح نووي.

في مقابل ذلك، تؤكد كوريا الشمالية أنها تريد التخلي عن برنامجها النووي، لكن على مراحل.