بوتين: الحكومة السورية تُسيطر على أراض فيها 90 بالمئة من السكان

جهينة نيوز:

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن السلطات السورية أوفت بالتزاماتها بالكامل، وأظهرت استعدادها للحوار، والآن الأمر متروك لـ “المعارضة”.

وقال بوتين في اجتماع موسع لقمة منظمة شانغهاي للتعاون : “إن حكومة سوريا أوفت بالتزاماتها بالكامل وأظهرت استعدادها للمشاركة في الحوار السياسي”، مشيراً إلى أن دمشق على وجه الخصوص أرسلت مقترحات حول تشكيل أعضاء اللجنة الدستورية لإعداد القانون الأساسي الجديد للبلاد… وأضاف: “الآن الأمر متروك للمعارضة”.

وأوضح بوتين أن “الحكومة السورية تسيطر حاليا على مناطق يقطن فيها نحو 90% من سكان سوريا، مؤكدا التزام دمشق بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد في مدينة سوتشي الروسية في يناير الماضي”، مشيرا إلى أن دمشق أرسلت مقترحات حول تشكيل أعضاء اللجنة الدستورية لإعداد القانون الأساسي الجديد للبلاد.