قديروف يزور محمد صلاح ويحضر أول تمرين لمصر في غروزني

جهينة نيوز:

زار الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، النجم المصري، محمد صلاح، الأحد، كما حرص على حضور مران المنتخب المصري الذي حط رحاله في مدينة غروزني في وقت سابق الأحد.

و اصطحب قيدروف محمد صلاح الى خارج ملعب "أحمد أرينا" بالعاصمة غروزني بعدما حصل اللاعب على راحة من التدريبات اليوم، وهتفت الجماهير المتواجدة في المدرجات للفرعون المصري.

وعلق الرئيس الشيشاني على وصول المنتخب المصري الى العاصمة قائلًا: "غروزنى استقبلت الضيوف بحرارة ورحابة". أضاف رمضان قيدروف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الروسي: "سعيد جدًا بتواجد اللاعب العالمي محمد صلاح فى بلادنا ".

ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر تظهر فيديو للتدريب الأول للفراعنة في غروزني، إذ خاض جميع اللاعبين المران باستثناء صلاح.

يذكر أن صلاح كان هو اللاعب الوحيد الغائب عن تدريبات الفراعنة، بسبب عدم تعافيه الكامل من الإصابة التي تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.