العراق.. دعوة لإعادة الانتخابات البرلمانية

جهينة نيوز

دعا رئيس مجلس النواب العراقي المنتهية ولايته سليم الجبوري، إلى ضرورة إعادة الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 أيار بعد الحريق الذي شب في مخزن لصناديق الاقتراع في وقت سابق اليوم.

وقال الجبوري اليوم الاحد في بيان " ان جريمة إحراق المخازن الخاصة بصناديق الاقتراع في منطقة الرصافة إنما هو فعل متعمد، وجريمة مخطط لها تهدف الى اخفاء حالات التلاعب وتزوير للأصوات وخداع للشعب العراقي وتغيير ارادته واختياره".

وأضاف الجبوري الذي فقد مقعده في الانتخابات "إننا ندعو إلى إعادة الانتخابات بعد أن ثبت تزويرها والتلاعب بنتائجها وتزييف ارادة الشعب العراقي بشكل متعمد وخطير وملاحقة الجهات التي ساهمت في عمليات التزوير والتخريب".