ماكرون يكشف تاريخه الكروي للمرة الاولى

جهينة نيوز

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، انه كان لاعب كرة قدم في شبابه، مشيرا إلى أنه كان دائما متحمسا وكان يحفز فريقه.

وقال لبرنامج "تليفوت" الذي تعرضه قناة "تي.إف1" الفرنسية: "كنت ظهيرا أيسر، كنت سيئا لم أكن شديد المهارة. في الملعب لم يكن حماسي يفتر وكنت أحفز الفريق".

وتناول ماكرون الغذاء مع فريق كرة القدم الفرنسي في معسكر تدريبه في كليرفونتان في وقت سابق هذا الأسبوع، في زيارة رئاسية أصبحت طقسا يمارسه زعماء فرنسا منذ أن زار جاك شيراك الفريق في إطار التحضير لبطولة كأس العالم لعام 1998.

وقال ماكرون: "الفريق الفائز يعود بقدر كبير من الثقة. أعتقد أن الفريق يريد الفوز والعودة بالكأس".

وقال ماكرون الذي يشجع فريق أوليمبيك مرسيليا، إنه سيسافر إلى روسيا لحضور مباريات كأس العالم، إذا وصل فريق فرنسا للدور قبل النهائي، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وستواجه فرنسا أستراليا والدنمارك وبيرو في المجموعة الثالثة في مباريات كأس العالم.