الولايات المتحدة تهاجم كندا بعد "طعنة في الظهر.. "تصريحات ترودو " خيانة "

جهينة نيوز

اعتبر كبير المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض لاري كادلو، الأحد، أن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يتحمل مسؤولية فشل قمة مجموعة السبع لأنه "طعننا في الظهر".

وقال كادلو متحدثا لشبكة "سي إن إن" إن ترودو "عقد مؤتمرا صحفيا وقال إن الولايات المتحدة تهين بلاده"، معتبرا أن تصريحات رئيس الوزراء الكندي بمثابة "خيانة".

وكان رئيس وزراء كندا، الخاضعة كغيرها من الدول الأوروبية للرسوم الجمركية الأميركية على الحديد الصلب والألومنيوم، اعتبر السبت أن الرسوم "مهينة" نظرا للتاريخ بين البلدين مؤكدا أن بلاده ستتخذ إجراءات انتقامية الشهر المقبل.

وبعد ساعات، سحب ترامب دعمه للبيان الختامي للقمة التي استمرت ليومين في شرق كندا وذلك على الرغم من التسوية التي تم التوصل لها في ما يتعلق بالتجارة.

وقال كادلو "وافقنا وقدمنا تنازلات في البيان (الختامي) وانضممنا إليه بحسن نية".

لكنه أضاف أن تصريحات ترودو تعد "خيانة (...) ليس فقط للولايات المتحدة بل كذلك لبقية أعضاء مجموعة السبع".

وأضاف "هذا هو الأمر... لقد طعننا في الظهر من غير ريب".