تعرف إلى فريق الأسد المفضل في كأس العالم

جهينة نيوز

بالتزامن مع انطلاق مونديال موسكو خلال أيام كشف الرئيس السوري بشار الأسد عن فريق كرة القدم المفضل لديه، وذلك خلال مقابلة صحفية أجرتها معه صحيفة "ميل أون صنداي" البريطانية أمس السبت.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا"، فإن صحفية ميل أون صنداي سألت الأسد حول الفريق الذي يفضله وسيتابعه خاصة في ظل الحدث الكروي العالمي الذي ينطلق خلال أيام قليلة في روسيا و كان جواب الأسد أن فريقه المفضل هو "الجيش السوري الذي يحارب الإرهابيين ".

كما قامت الصحيفة بتوجيه سؤال آخر للرئيس الأسد حول فريقه البريطاني المفضل بسبب وجوده فترة في بريطانيا عندما كان يدرس الطب، فأكد الأسد أنه لا يتابع أي فريق.

و عن سؤال الصحفية عن ما الذي يفعله لتفريغ شحنات التوتر وهواياته في ظل حالة الحرب المستمرة منذ سنوات، فأجاب الأسد: أن "الرياضة هي ما أفعله لتفريغ شحنات التوتر، وهي ليست هواية، بل إنها أصبحت جزءا من نظامي الصحي، وجزءا من عملي اليومي، ولذلك لا أستطيع أن أنظر إليها كتسلية، إنك تعيشين مع الحرب والقتل والإرهاب، وبالتالي فقد أصبحت هذه الهواية الوحيدة التي تحولت إلى عادة".