مناورة اسرائيلية “مفاجئة” عند حدود لبنان والجولان

جهينة نيوز

استدعى الجيش الإسرائيلي وحدات كبيرة من قواته وجنود الاحتياط لإجراء ما وصفها بالمناورات المفاجئة، اليوم الأحد، في الجولان السوري المحتل وعند الجبهة الشمالية المواجهة للحدود مع سوريا ولبنان.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان اليوم الأحد “بدأنا تمرينا عسكريا مفاجئا وواسعا في منطقة هضبة الجولان يتوقع أن يستمر لعدة أيام”.

وأضاف أدرعي “ستشهد المنطقة حركة ناشطة للمركبات العسكرية وستسمع أصوات انفجارات، كما تم تفعيل منظومة استدعاء لجنود احتياط”.

وتابع أدرعي “نؤكد أنه تم التخطيط للتمرين بشكل مسبق في إطار خطة التدريبات السنوية لعام 2018، بهدف الحفاظ على جاهزية واستعداد القوات”.

وتأتي هذه المناورات عقب انتهاء سلاح الجو الإسرائيلي من مناورات أجراها في الأيام الأخيرة امتدت لخمسة أيام، على خلفية الوضع المتأزم مع قطاع غزة حاكى فيها مهاجمة عشرات الأهداف الفلسطينية في وقت واحد.

وبحسب راديو “مكان” الإسرائيلي فإن “المناورات الجديدة التي تنطلق اليوم في الجولان ستحاكي حرباً على الجبهة الشمالية المسؤولة عن الحدود مع سوريا ولبنان”.