منتخب الفراعنة يطالب بحرس خاص خلال فترة مونديال روسيا

جهينة نيوز

طالب الجهاز الإداري لمنتخب مصر بتأمين حرس خاص فور وصوله إلى مدينة غروزني عاصمة جمهورية الشيشان الروسية، مقر إقامة منتخب الفراعنة خلال فترة المونديال الذي سينطلق بعد 4 أيام.

وجاء هذا الطلب بسبب الإقبال الكبير من المشجعين على التقاط الصور مع الفراعنة وأخذ تواقيهم، إذ بيعت أكثر من 6 آلاف تذكرة لحضور تدريباتهم.

وشدد الجهاز الإداري على أهمية تخصيص طاقم حراسة متفرغ للاعب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، خوفا من تفاقم إصابته في الكتف في ظل الشعبية الكبيرة التي يحظى بها بين محبي الكرة.

وكانت بعثة المنتخب المصري المشاركة في المونديال قد وصلت قبل ساعات إلى عاصمة الشيشان الروسية غروزني.

وسيبدأ المنتخب المصري مشواره في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، بمواجهة الأوروغواي في 15 يونيو الجاري، لصالح منافسات المجموعة الأولى، التي تضم أيضا روسيا، والسعودية.