ألمانيا تتهم ترامب بتدمير الثقة بتغريداته حول مجموعة السبع

السبع

تعهدت مجموعة الدول السبع بضمان سلمية البرنامج النووي الإيراني كما اتهمت ألمانيا ترامب بتدمير الثقة بتغريداته حول مجموعة السبع بحسب وكالة الصحافة الفرنسية

وجاء في البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (G7) في مدينة تورونتو الكندية، قبل ايام "إننا ملتزمون بضمان بقاء برنامج إيران النووي سلميا بشكل حصري، وفقا لالتزاماتها بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية والتزاماتها بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة القاضية بعدم البحث والسعي إلى تطوير أو امتلاك أسلحة نووية. ونحن ندعم بحزم ​الوكالة الدولية للطاقة الذرية​ في عملها المهم في المراقبة والتفتيش بهدف ضمان امتثال إيران لخطة العمل المشتركة الشاملة والالتزامات الأخرى، بما في ذلك ضمان الالتزامات".

المصدر A F P