نائب روسي: الأسد يدعم ويؤكد أهمية الاتفاق بين طرطوس وسيفاستوبل

جهينة نيوز

أعلن النائب في البرلمان الروسي عن حزب "روسيا الموحدة" الروسي دميتري سابلين، اليوم الأحد، أن الرئيس السوري بشار الأسد، يدعم الاتفاق بين طرطوس وسيفاستوبول، ويؤكد على أهميته للانفتاح على التجارة العالمية.

وأكد سابلين للصحافيين عقب لقاء الوفد البرلماني الروسي مع الرئيس الأسد: دعم الأسد الاتفاق بين طرطوس وسيفاستوبول"، منوهاً بأهمية هذا المجال للعمل.

وأردف قائلا: "نحن في حصار دولي والسبيل الوحيد للانفتاح على التجارة الدولية هو البحر الأبيض المتوسط".

وسلم سابلين للرئيس السوري، الكرة الرسمية لكأس العالم "روسيا 2018"، ورمز البطولة "زابيفاكو"، كهدايا للأطفال.

هذا وأعلن نائب محافظ سيفاستوبول فلاديمير بازاروف في وقت سابق أن سيفاستوبول وطرطوس تخطيطان لإنشاء خط دائم بين موانئهما في إطار الاتفاقية الاجتماعية والاقتصادية المقرر توقيعها في 29 تموز/يوليو.

المصدر Sputnik