شيراتون حلب يفتتح مجدداً بعد توقف 6 سنوات

جهينة نبوز

أعلن مجلس إدارة شركة باب الفرج المالكة لفندق شيراتون حلب، عن إعادة افتتاح الفندق يوم الأربعاء المقبل عقب انتهاء أعمال الصيانة والتجهيز وبعد إغلاق دام لنحو 6 سنوات.

وبحسب بيان صادر عن المجلس فإن عودة افتتاح الفندق جاءت بعد عدة أشهر من طرح الموضوع مع الحكومة، وإيجاد الحلول المصرفية المناسبة وتأمين التمويل اللازم للترميم حيث تم منح الشركة قرضاً بقيمة 500 مليون ليرة.

وأشار وزير السياحة بشر يازجي في تصريح سابق، إلى أنه وبسبب الأزمة، تمت جدولة قروض شركة باب الفرج المالكة للفندق والتي تشمل عدداً من المساهمين منهم مجلس مدينة حلب ومصرف التوفير وغرفة تجارة حلب ومنحها قرضاً جديداً.

وبيّن يازجي أنه تم رفع الحجز الاحتياطي عن الشركة، والذي فرض عليها لعدم تسديد القروض المترتبة عليها سابقاً، بعدما تعهدت الإدارة بأن تعيد تأهيل الفندق ليكون جاهزاً في وقت قريب وتبدأ بعدها بتسديد القروض بعد الافتتاح، وذلك للأهمية الاستثنائية لهذا الفندق.

وشملت أعمال الصيانة، تأهيل الموقع العام للفندق وإزالة الأنقاض وإعادة تأهيل شبكات الكهرباء والصرف الصحي والتكييف، وإصلاح الأجزاء المتضررة من المبنى وتجهيز وصيانة الفرش المتضرر.

وعادت العديد من فنادق حلب للعمل خلال الأشهر الماضية مع عودة الأمان للمدينة، كما أرست وزارة السياحة عقد تنفيذ فندق تراثي في مبنى الخدمات الفنية بحلب على إحدى الشركات الخاصة الأسبوع الماضي.

وافتتح الرئيس بشار الأسد فندق شيراتون حلب في 2007، وتوقف الفندق عن العمل في 2012 نتيجة الأوضاع الأمنية الصعبة التي عانتها حلب.”

الاقتصادي