برنامج مشروعي يغطي أكثر من 170 تجمعا سكانيا في حماة

جهينة نيوز

يتميز برنامج مشروعي الذي يمنح القروض متناهية الصغر لتمويل المشاريع الإنتاجية والمدرة للدخل باتساع رقعة نشاطه وزيادة عدد المستفيدين منه في محافظة حماة التي تمت تغطيتها بأكثر من 170 تجمعا سكانيا ما يجعلها في صدارة المحافظات السورية في تطبيق هذا البرنامج الذي أصبح أحد روافع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ظل الظروف والأوضاع الراهنة.

وتتركز نشاطات البرنامج في ثلاث مناطق هي مصياف والغاب والسقيلبية عبر قروض تنموية صغيرة ومتناهية الصغر تستهدف أسر الشهداء والجرحى والأسر المحتاجة أو التي ليس لها معيل او مصدر دخل مستقر بهدف إيجاد مصدر دخل ثابت لها يؤمن احتياجات أفرادها المعيشية.

وقالت إيلين فضول مدير تنفيذي في برنامج مشروعي إن حماة حظيت بأكبر نسبة سلف وقروض تنموية عبر 134 صندوقا في مختلف مناطق المحافظة لتأسيس مشاريع جديدة أو دعم مشاريع قائمة بقيمة تصل حتى 200 ألف ليرة كما تمنح 50 ألفا للسلف التعليمية دعما لطلاب هذه الأسر لافتة إلى أنه بعد فترة سماح مدتها 3 أشهر تبدأ عملية السداد التي تمتد لـ 3 سنوات بقسط شهري قدره 5500 ليرة سورية.

وسيم جحجاح مدير مكتب برنامج مشروعي في منطقة الغاب دعا إلى زيادة الدعم المادي والمعنوي للبرنامج ورفد المكتب بالمزيد من الكوادر والمستلزمات الإدارية بغية توسيع نشاطاته وتحقيق الغاية المنشودة منه في إحداث تنمية فعلية بالمنطقة ولا سيما للأشخاص الأكثر حاجة.

وينشط مكتب برنامج مشروعي في سلمية بحسب مديرته تيماء الحرك في 43 قرية وتجمعا سكانيا تمتد على رقعة جغرافية واسعة ما يزيد من الأعباء الملقاة على متطوعي المكتب ولا سيما لجهة تأمين المواصلات للتواصل مع المقترضين علاوة على ضرورة معالجة تعثر المحفظة المالية في المكتب واتخاذ تدابير من شأنها تنظيم وتأطير أدائها بهدف تقديم الخدمات المالية المطلوبة للمستفيدين.

وعبر عدد من المستفيدين من البرنامج عن أملهم في رفع قيمة القرض لمواكبة غلاء المعيشة وارتفاع نفقات وأجور مستلزمات المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر ومراعاة بعض الحالات الإنسانية والاجتماعية بشكل أكبر في منح القروض والسلف ولا سيما أسر الجرحى والمهجرين ومتابعة شؤون المقترضين مع دعم من لديه تجربة ناجحة في إدارة مشروعه الإنتاجي سواء المؤسس حديثا أو القائمة سابقا والتي تم تعزيزها ودعمها ماليا من خلال هذه القروض.

الجدير ذكره أن برنامج مشروعي الذي ينفذ بالتعاون بين وزارة الإدارة المحلية والأمانة السورية للتنمية ضخ منذ انطلاقته في العام 2012 وحتى الآن كتلة مالية لمحافظة حماة لتغطية القروض التنموية وقدرها 707 ملايين ليرة سورية فاق عدد المستفيدين منها 14780 مستفيدا.

سانا