وزير خارجية سنغافورة يرحب بزيارة رئيس كوريا الشمالية

جهينة نيوز

رحب وزير خارجية سنغافورة فيفيان بالاكريشنان بزيارة الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ اون إلى بلاده والتي سيعقد خلالها قمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد غد.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزارة خارجية سنغافورة قولها إن وزير الخارجية بالاكريشنان عقد اجتماعا مع الرئيس كيم عقب وصوله الى مطار شانغي اليوم” مشيرة إلى أن كيم سيلتقي كذلك رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ.

ويصل في وقت لاحق اليوم الرئيس الامريكي الى سنغافورة لعقد القمة مع نظيره الكوري الشمالي.

وكان الرئيس الأميركي أعلن في وقت سابق أن القمة مع الرئيس الكوري الشمالي ستعقد كما كان مخططا لها في 12 حزيران فى سنغافورة كما أعرب عن أمله “بتطبيع العلاقات” مع كوريا الشمالية مبديا استعداده لدعوة الرئيس كيم جونغ اون لزيارة الولايات المتحدة.