العراق يسلم ألمانيا متهما باغتصاب وقتل مراهقة ألمانية!

جهينة نيوز

قال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، إن العراق سلم شابا عراقيا (20 عاما) يشتبه بأنه اغتصب فتاة وقتلها في ألمانيا الشهر الماضي.

وقال زيهوفر في بيان "يسعدني أن المتهم بارتكاب الجريمة والمطلوب للسلطات الألمانية عاد إلى ألمانيا" مضيفا أن من الممكن الآن أن يتم التحقيق في القضية سريعا. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

ومضى يقول "بالنسبة لأسرة الفتاة هذا عزاء وقلبي معهم في هذ الوقت العصيب… لكن بالنسبة للدولة ولمجتمعنا، من المهم الكشف عن الجرائم وتقديم المشتبه بهم للعدالة".

وقالت الشرطة في منطقة كردستان العراق، اليوم السبت، إن المشتبه به اعترف باغتصاب الألمانية سوزانا فيلدمان (14 عاما) وقتلها في ألمانيا حيثأثارت القضية جدلا بشأن الهجرة.

وقالت الشرطة الألمانية إنها عثرت على جثة فيلدمان اليهودية التي تنحدر من مدينة ماينتس قرب فرانكفورت، يوم الأربعاء، في منطقة غابات في فيسبادن قرب مركز للاجئين حيث كان المهاجم المشتبه به يقيم.

وأظهر تشريح جثتها أنها كانت ضحية اعتداء جنسي وهجوم عنيف.

وقالت الشرطة إنه لا يوجد دليل على أن ديانتها كانت سببا في تعرضها لهذا الحادث كما حذر المجلس المركزي لليهود في ألمانيا من استباق النتائج بشأن الدافع وراء الجريمة.

كانت قوات الأمن الكردية قد اقتادت المشتبه به، الذي قالت السلطات الألمانية إنه يدعى علي بشار، إلى السجن يوم الجمعة بعد أن فر من ألمانيا الأسبوع الماضي.