الصفدي يطلع موغيريني على الوضع في جنوب سوريا وضرورة الحفاظ على منطقة خفض التصعيد

جهينة نيوز

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إنّه أطلع المفوضة العليا للشؤون الخارجية فيديريكا موغيريني على الوضع في الجنوب السوري و"ضرورة الحفاظ على منطقة خفض التصعيد".

وقال الصفدي في مؤتمر صحافي مشترك مع موغيريني في عمّان اليوم، "أطلعت موغيريني على الوضع في الجنوب السوري وأطلعتها على الحوارات التي أجريناها مع الروس والأمريكيين للحفاظ على منطقة خفض التصعيد".

من جهتها، قالت موغيريني بنفس الشأن، "نحتاج إلى حل سياسي وفقا لقرار مجلس الأمن، ونحن قلقون جدا على ارض الواقع في سوريا، ومستمرون في الحفاظ على مناطق خفض التوتر وهذا سيفيد الأردنيين".

سبوتنيك