الارهابيون يحرقون عشرات الدونمات في كروم الحمرية وقرية جبا بريف القنيطرة

جهينة نيوز

أقدمت المجموعات الإرهابية على اشعال النيران بعشرات الدونمات المزروعة بالأشجار ومحصول القمح في موقع كروم الحمرية وقرية جبا بريف القنيطرة الشمالي.

وحسبما ذكرت سانا أن المجموعات الإرهابية المنتشرة في أحراج جباثا الخشب اضرمت الليلة الماضية النيران بعشرات الدونمات المزروعة بالأشجار المثمرة من التفاح والكرز والتين في موقع كروم الحمرية جنوب قرية حضر بالريف الشمالي.

وما رالت النيران مشتعلة ما تسبب بوقوع أضرار كبيرة في أراضي المزارعين والأشجار المثمرة والتي يزيد عمرها عن عشرين عاما وذلك نتيجة عدم إمكانية اطفاء النيران لانتشار المجموعات الارهابية في موقع الحريق واستغلالها هبوب وحركة الريح باتجاه الشرق.

وفي جنوب قرية جبا قام الارهابيون بإضرام النيران في الأراضي الزراعية الواقعة ما أدى الى خسائر كبيرة في أشجار الزيتون ومحصول القمح.