الرئيس الصيني ينتقد السياسات التجارية "الأنانية وقصيرة النظر"

جهينة نيوز

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأحد، إن بلاده ترفض السياسات التجارية "الأنانية وقصيرة النظر" ودعا إلى بناء اقتصاد عالمي مفتوح.

وتخوض الصين نزاعا تجاريا عالي المخاطر مع الولايات المتحدة لكن شي لم يشر إلى الولايات المتحدة خلال كلمة ألقاها في اجتماع قمة منظمة شنغهاي للتعاون وهي تكتل أمني تقوده الصين وروسيا.

وقال شي في كلمة في مدينة تشينغداو الساحلية "نرفض السياسات الأنانية وقصيرة النظر والمغلقة والضيقة ونؤيد قواعد منظمة التجارة العالمية وندعم وجود نظام تجاري متعدد الأطراف وبناء اقتصاد عالمي مفتوح"، بحسب رويترز.

وهددت الولايات المتحدة والصين بفرض تعريفات تجارية متبادلة على سلع تصل قيمتها إلى 150 مليار دولار لكل منهما مع حث الرئيس دونالد ترامب بكين على فتح اقتصادها بشكل أكبر ومعالجة العجز التجاري الأمريكي الضخم مع الصين. وتحدث شي بعد ساعات من إعلان ترامب انسحابه من بيان مجموعة السبع محبطا ما بدا أنه توافق هش بشأن نزاع تجاري بين واشنطن وأكبر حلفائها.

وأسست منظمة شنغهاي للتعاون الأمني في 2001 لمكافحة التطرف الإسلامي ومخاوف أمنية أخرى في الصين وروسيا وعبر آسيا الوسطى.

وأضافت المنظمة عضوين جديدين هما الهند وباكستان العام الماضي كما تطرق إيران أبواب المنظمة. ولطهران الآن صفة مراقب وليس عضوا كاملا في تكتل يضم أيضا أربعا من دول الاتحاد السوفيتي سابقا في آسيا الوسطى.