اضرار مادية باستهداف الإرهابيين أحياء في حلب بالقذائف والجيش يرد

جهينة نيوز

افاد مصدر في قيادة شرطة حلب ان المجموعات الإرهابية المنتشرة في ريف حلب الغربي اعتدت ب6 قذائف صاروخية الليلة الماضية على حي الحمدانية سقطت إحداها على مدرسة أحمد توفيق مالك ما أسفر عن وقوع أضرار مادية ببعض منازل المواطنين ومبنى المدرسة والغرف الصفية.

وأشار المصدر إلى أن المجموعات الإرهابية استهدفت بعدد من القذائف الصاروخية حيي شارع النيل والخالدية ما تسبب بحدوث أضرار بالممتلكات العامة والخاصة دون وقوع إصابات بين المدنيين.

وردت وحدات الجيش بالأسلحة المناسبة على مصادر إطلاق القذائف وألحقت بالإرهابيين خسائر بالعتاد والأفراد.

وتنتشر في الريف الغربي والجنوبي الغربي لمحافظة حلب مجموعات إرهابية تتبع في أغلبيتها لتنظيم "جبهة النصرة" تعتدي على الأحياء السكنية في المدينة والقرى والبلدات الآمنة المجاورة.