زعيم كوريا الشمالية يصل سنغافورة!

جهينة نيوز

ذكرت صحيفة ستريتس تايمز أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وصل إلى سنغافورة اليوم الأحد قبيل قمة مقررة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمكن أن تنهي أزمة بين الخصمين فيما يتعلق بالشأن النووي وتحدث تحولا في كوريا الشمالية.

وقالت الصحيفة الصادرة في سنغافورة إن كيم وصل على متن طائرة تابعة لشركة إير تشاينا هبطت في مطار تشانغي.

وتوجه زعيم كوريا كيم جونغ أون إلى سنغافورة صباح اليوم الأحد للمشاركة في القمة المقرر عقدها يوم الثلاثاء 12 يونيو حزيران مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجاء ذلك وفقا لما ذكرته وكالة "رينهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

ووفقا لمصادر الوكالة، فقد استقل كيم جونغ أون طائرة تابعة لشركات الطيران الصينية، كانت تستخدم لنقل كبار المسؤولين في جمهورية الصين الشعبية. مشيرا إلى أن أقلاع الطائرة من مطار بيونغ يانغ تم الساعة 08.30 بالتوقيت المحلي.

وسيجتمع الزعيمان يوم الثلاثاء في منتجع جزيرة سنتوسا ومن المتوقع أن تركز المحادثات على نزع أسلحة كوريا الشمالية النووية وبرامجها الصاروخية في مقابل حوافز دبلوماسية واقتصادية.

يذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال إنه سيتوجه إلى سنغافورة للقاء الزعيم الكوري الشمالي، مشيرا إلى أن هذه القمة ستكون مهمة للغاية لكوريا الشمالية.

وذكر الرئيس الامريكي دونالد ترامب، يوم السبت 9 يونيو/ حزيران، خلال مؤتمر صحفي في مدينة كيبيك الكندية التي تستضيف قمة الدول السبع الكبرى، "سأغادر بعد هذا المؤتمر إلى سنغافورة للقاء كيم جونغ أون من أجل إحلال السلام"، متابعا: "نتطلع للقاء كيم جونغ أون وهذا لقاء مهم جدا بالنسبة لكوريا الشمالية وللعالم أيضا".

المصدر: سبوتنيك