تصادم قطار مع حافلة في روسيا يودي بحياة 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين

جهينة نيوز

لقي عدة أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون باصطدام قطار للشحن مع حافلة لنقل الركاب بالقرب من مدينة أوريول وسط روسيا.

وقال مصدر في غرفة عمليات مديرية حالات الطوارئ في المنطقة: "وقع الحادث المؤسف، عند المعبر الواقع بالقرب من نقطة الـ132 كلم".

وكانت الحافلة تنقل مجموعة من الفنانين في طريقهم إلى مخيم لاستجمام الأطفال، وعلى الرغم من وجود إشارة مرور ضوئية عند المعبر، إلا أن سائق الحافلة قرر المرور وقطع المعبر لكن القطار باغته ووقع الاصطدام.

وقال المصدر إن الحادث أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين، ونفى وجود أطفال في الحافلة.

المصدر: إنترفاكس