سان جيرمان يستخدم كافاني لضم نجم يوفنتوس

جهينة نيوز

يرغب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في تدعيم صفوفه، خلال فترة الانتقالات الصيفية، بصفقة هجومية من يوفنتوس الإيطالي.

وذكرت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، أن جوستافو شقيق ووكيل أعمال الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، تجوّل خلال الأشهر القليلة الماضية في أوروبا، للبحث عن نادٍ جديد لموكله، خاصة أن عائلة اللاعب تعتزم مغادرة تورينو.

وأشارت الصحيفة إلى أن جوستافو سيجتمع مع بعض الأندية، بما في ذلك ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وأضافت أن باريس سان جيرمان يرى ديبالا وريثًا جيدًا للأوروجواياني إدينسون كافاني، مهاجم الفريق الفرنسي، موضحة أن أنتيرو هنريكي، المدير الرياضي لفريق العاصمة يريد رحيله عن باريس.

وتابعت أن بيع النجم الأوروجواياني، سيسمح لباريس سان جيرمان بجني الأموال واستثمارها في شراء ديبالا، دون انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.

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