الفنان أيمن رضا يلجأ للقضاء لهذا السبب؟

جهينة نيوز

أطلقت المغنية اللبنانية دانا الحلبي قبل أيام أغنية «أموت بالشوكولاطة» ،وهي أغنية مسروقة من مسلسل «أبو جانتي» وقام بغنائها سابقاً الفنان أيمن رضا، الأمر الذي أغضب رضا.

وكتب رضا على صفحته الشخصية: أحدث السرقات الفنية، مع العلم أن هذه الأهزوجة من كلماتي وألحاني إذاً إلى القضاء والقدر.

وأكد الفنان رضا في اتصال هاتفي مع صحيفة «تشرين» أن هذه السرقة المعلنة دفعته إلى التفكير للجوء إلى القضاء الذي سيكون الحكم الفصل للبت فيه وخاصة أنها لم تذكر مصدر الأهزوجة، وأضاف رضا: كل الكلمات الموجودة في مسلسل «أبو جانتي» هي من تأليفي وألحاني والأهازيج التي قدمت في العمل كانت ارتجالية وعندما يتم تسجيلها كأغنية وألحان وتوزيع فهي سرقة موصوفة، علماً أنها موجودة على موقع «اليوتيوب» منذ أكثر من عشرة أعوام، وهي قدمتها من دون الرجوع إلى صاحب «الأهزوجة».