روحاني: محاولات امريكا لفرض سياساتها على الاخرين تشكل خطرا متزايدا

جهينة نيوز

وصف الرئيس الايراني حسن روحاني محاولات امريكا لفرض سياساتها على الاخرين بانها خطر متزايد مؤكدا بان الحظر الاحادي يضر بعملية التجارة الدولية.

جاء ذلك في كلمة القاها الرئيس روحاني اليوم الاحد في اجتماع القمة للدول الاعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون المنعقد في مدينة "جين داو" في الصين، حيث قال انه ومن اجل التمتع بمنطقة اكثر امنا واستقرارا ونموا وازدهارا يجب التركيز على القواسم والمصالح المشتركة على صعيد التعاون في المنطقة .

وصرح قائلا : ان ايران باعتبارها شريك مستقل وموثوق به مستعدة لتنمية علاقات التعاون الاقتصادي على الصعيدين الاقليمي والدولي.

وتابع : لا شك ان التفرد الاقتصادي والسياسي والحقوقي يؤدي الى اضعاف التناغم الاقليمي. وفي هذا الاطار فان محاولات امريكا لفرض سياساتها على الاخرين تشكل خطرا متزايدا.

ولفت الرئيس روحاني الى ان المثال الاخير على التفرد الامريكي وتجاهل المجتمع الدولي هو انسحاب هذا البلد من خطة العمل المشتركة ( الاتفاق النووي ) وقال: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية التزمت الى الان بجميع تعهداتها ، هذا فضلا عن ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكدت هذا الامر في التقارير التي نشرتها خلال الفترة الاخيرة.

واكد ان ايران منحت فترة محددة للدول المتبقية في الاتفاق النووي وسائر اعضاء الامم المتحدة، لكي تنفذ جميع ما نص عليه الاتفاق النووي وفي المقابل هو تواصل الالتزام بالاتفاق النووي، واضاف : لا شك ان الادارة الامريكية ترصد ردود الفعل حيال الانسحاب من الاتفاق، وعدم الرد على هذه الخطوة هو الايحاء بعدم كلفة الاجراءات الاحادية وبالتالي سيترك تاثيرا مدمرا على المجتمع الدولي.