البدء بإزالة الأنقاض من تجمع "حجيرة" تمهيدا لعودة 125 ألف مواطن

جهينة نيوز

أكد محافظ القنيطرة همام دبيات وضع خطة لإزالة الأنقاض والردميات وتنظيف الشوارع من القسم الشمالي من تجمع حجيرة، لافتاً إلى أن الآليات الثقيلة باشرت منذ امس السبت عملها تمهيدا لعودة نحو 125 ألف مواطن إلى منازلهم في أحياء (علي الوحش- فايز منصور- الأوزاعي- أويس القرني- قسم من حي المشتل).

يشار إلى أن بلدة تجمع مفرق حجيرة يبلغ عدد سكانها نحو 200 ألف نسمة ويقسم التجمع إلى قسمين الشمالي والجنوبي الذي يضم أحياء (سيدي مدرك- المطبعة- غربة) وقد قامت المحافظة بتجهيز البنى التحتية في هذه الأحياء من تجهيز /7/ آبار مياه الشرب وإعادة تأهيل /3/ مدارس وتأهيل الطابق الأول من مركز حجيرة الصحي وتنظيف شبكة الصرف الصحي)، علماً بأن رئيس مجلس البلدة والعاملين قائمون على رأس عملهم ضمن بناء استضافة في القسم الجنوبي وعاد الأهالي إلى هذه الأحياء منذ عام 2014.

وبين دبيات أنه تم فرز آليات إلى التجمع بدأت ترحيل الأنقاض وفتح الشوارع تمهيداً لدخول الورشات والمباشرة بتأهيل البنى التحتية التي دمرتها العصابات الإرهابية، وإعادة الخدمات الأساسية إلى التجمع، مشيراً إلى أن جميع الدوائر الخدمية بالمحافظة في حالة استنفار كاملة حتى تتمكن من تقديم كل الخدمات للأهالي قبل عودتهم لمنازلهم.

وأوضح محافظ القنيطرة أن قيمة الأضرار المادية جراء الاعتداءات الإرهابية التي لحقت بالبنى التحتية من شبكات وآبار مياه الشرب والصرف الصحي والمدارس والصحة تتجاوز مليار ليرة سورية عدا الأضرار التي لحقت بالشبكة الكهربائية التي تتبع لريف دمشق.

من جانبه أوضح مدير مؤسسة مياه الشرب أمين الشمالي أن عدد الآبار بالقسم الشمالي/21/ بئراً وسيتم العمل بتأهيل وتعزيل /4/ آبار ووضعها بالخدمة، وستتابع المؤسسة تأهيل كل آبار التجمع، علماً أن كل الآبار تحتاج إلى إعادة تأهيل مع ربط خطوط الضخ مع الشبكات وتركيب التجهيزات الكهربائية والميكانيكية للآبار بكلفة تقدر بـ800 مليون ليرة سورية، أما القيمة التقديرية لإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي فتقدر بنحو 175 مليون ل.س, ولفت مدير التربية فوزات الصالح إلى المباشرة الفورية بتأهيل أربع مدارس من أصل /7/ مدارس وتم تلزيم العمل فيها، والبدء بإعداد الكشوف التقديرية لمدارس التجمع الأخرى لتوفير الاعتماد المالي اللازم لإعادة تأهيلها.

من جهته أكد مدير صحة القنيطرة عوض العلي أن المركز الصحي بحاجة إلى إعادة تأهيل كاملة وبلغت القيمة التقديرية 7.7 ملايين مشيراً إلى أنه تم إعادة تأهيل الطابق الأول مع إعداد كوادره البشرية بشكل إسعافي لتقديم الخدمات الصحية لأنه يقع على الطريق العام.

الوطن