ماكرون: قمة مجموعة "السبع الكبار" لم تسمح بحل جميع الخلافات بين الدول واتمنى عودة روسيا اليها

جهينة نيوز

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن قمة مجموعة دول "السبع الكبار" التي جرت في كندا لم تسمح بحل كافة الخلافات بين الدول.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي عقب ختام زيارته لقمة مجموعة السبع الكبار: "ان اجتماع مجموعة السبع الكبار لم يسمح بحل جميع الخلافات، إلا أنه سمح في ظل التوتر القائم الحفاظ على الوحدة في جميع القضايا حيث كان ذلك ممكنا".

وفي سياق متصل أعرب الرئيس الفرنسي عن رغبة بلاده بعودة روسيا إلى مجموعة "الثماني الكبار" في حال امتثالها لاتفاقات مينسك.

وقال: "أنني أؤمن بالعلاقات مع روسيا، كنت في سانت بطرسبورغ منذ أسابيع قليلة، أريد العمل مع الرئيس بوتين دون سذاجة واسترضاء، واعتقد أننا نستطيع تصحيح أخطاء الماضي".

يذكر أن قمة مجموعة "السبع الكبار" عقدت يومي 8 و 9 حزيران/يونيو، في مقاطعة كيبيك الكندية.

يُشار إلى أن مجموعة الدول "الثمان الكبار" تحولت في عام 2014 إلى مجموعة "السبع الكبار" بعد أن قررت دول "المجموعة" عدم المشاركة في قمة سوتشي واجتمعت في بروكسل من دون مشاركة روسيا، وذلك على خلفية أحداث القرم.

هذا وتضم مجموعة "السبع الكبار" حالياً كلا من ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، اليابان، فرنسا، بريطانيا وإيطاليا.

سبوتنيك