ترامب: لن نوافق على البيان الختامي لقمة "السبع الكبار" بسبب وصف رئيس وزراء كندا الرسوم الأمريكية "بالمهينة".. والاخير ينفي!

جهينة نيوز

قال رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، إن بلاده لن توافق على البيان النهائي الذي تم اعتماده في نهاية قمة مجموعة" السبع الكبار" في كندا، عقب تصريحات ترودو.

واوضح ترامب على صفحته على تويتر بأنه اتخذ هذا القرار بسبب عدد من التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الكندي.

وكتب ترامب:" استناداً إلى تصريحات جاستين رئيس وزراء كندا الكاذبة في مؤتمره الصحفي، ولحقيقة مفادها أن كندا ستفرض رسوماً جمركية ضخمة على المزارعين الأمريكيين والعمال والشركات، فقد أصدرت تعليمات لممثلي الولايات المتحدة بعدم الموافقة على البيان، لحين دراستنا إمكانية فرض تعريفات على السيارات التي تغمر السوق الأمريكية!".

هذا وفي وقت سابق أعلن رئيس وزراء كندا جاستن ترودو بأن جميع مجموعة دول السبع الكبار اتفقوا على البيان الختامي.

وفي سياق متصل نفى رئيس الوزراء الكندي وصفه الرسوم الأمريكية المفروضة على استيراد الصلب والألمنيوم " بالمهينة" بعد رحيل ترامب من كندا إلى سنغافورة.

يُشار إلى أن مجموعة الدول "الثمان الكبار" تحولت في عام 2014 إلى مجموعة "السبع الكبار" بعد أن قررت دول "المجموعة" عدم المشاركة في قمة سوتشي واجتمعت في بروكسل من دون مشاركة روسيا، وذلك على خلفية أحداث القرم.

هذا وتضم مجموعة "السبع الكبار" حالياً كلا من ألمانيا، الولايات المتحدة الأميركية، كندا، اليابان، فرنسا، بريطانيا وإيطاليا.