كيم جونغ أون إلى سنغافورة للمشاركة في القمة المقرر عقدها مع ترامب!

جهينة نيوز

توجه زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى سنغافورة صباح اليوم الأحد للمشاركة في القمة المقرر عقدها يوم 12 يونيو حزيران مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجاء ذلك وفقا لما ذكرته وكالة "رينهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

ووفقا لمصادر الوكالة، فقد استقل كيم جونغ أون طائرة تابعة لشركات الطيران الصينية، كانت تستخدم لنقل كبار المسؤولين في جمهورية الصين الشعبية. مشيرا إلى أن أقلاع الطائرة من مطار بيونغ يانغ تم الساعة 08.30 بالتوقيت المحلي.

وسيجتمع الزعيمان يوم الثلاثاء في منتجع جزيرة سنتوسا ومن المتوقع أن تركز المحادثات على نزع أسلحة كوريا الشمالية النووية وبرامجها الصاروخية في مقابل حوافز دبلوماسية واقتصادية.

يذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال إنه سيتوجه إلى سنغافورة للقاء الزعيم الكوري الشمالي، مشيرا إلى أن هذه القمة ستكون مهمة للغاية لكوريا الشمالية.

وذكر الرئيس ترامب، يوم امس السبت خلال مؤتمر صحفي في مدينة كيبيك الكندية التي تستضيف قمة الدول السبع الكبرى، "سأغادر بعد هذا المؤتمر إلى سنغافورة للقاء كيم جونغ أون من أجل إحلال السلام"، متابعا: "نتطلع للقاء كيم جونغ أون وهذا لقاء مهم جدا بالنسبة لكوريا الشمالية وللعالم أيضا".