أبراج يوم الأحد 2018/6/10 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم 6/10: شخصية ودودة، اجتماعي، يتمتع بذهن مرن، يحب أن يجرب أي شيء يعتقد أنه مفيد، يحب السفر، كائن ماهر، لا يدع فرصة تفوته، يحب الخوض بكل المواضيع، فطن وماهر في قضايا العمل، بارع في التعامل مع القضايا المالية، داعم وقوي لأفراد عائلته، لا يحب اطاعة الأوامر، هذه السنة تمنحك السماء نجاح وأحلام كبيرة، عراقيل صغيرة قليلاً، انشغالات مالية بالأشهر المقبلة، ثق بقدرتك فأنت الرابح، تغييرات جذرية في أشهر الصيف، أي عمل تقوم به أو فعل يهنيك بالنجاح الذي تتمتع به قريباً، حظ سعيد.

جهينة نيوز- خاص:

الحمل: نهار يحمل لك مجالك لحد ما ممكن كقاعدة عامة اليوم أمورك مالية، اليوم أنت بحاجة لأمور تجارية تزنها أو تشعر بقيمة المال أو تتجنب وتنتبه على الصرف، يوجد طرق حتى تحصل على المال، أنت اليوم محظوظ وغالباً ما تترك أي حلم أو تمني إلا تحصل عليه اليوم، لذلك نهار يحمل لك مواضيع متعددة واسعة تدعك أن تحضر لترويج مشروع، تذهب نحو توجهات فلسفية جديدة،مرتاح لتطورات وخاصةً تندفع باتجاهجديد ويكون لك قرار حاسم على صعيد الأمور المالية، رتّب أوراقك وحضّر نفسك مولود الحمل.

الثور: القمر عندك هذا يعني استقرار بمزاجك وهدوء بالعقل وتزداد رغبتك بوزن الأمور، وترى كل المسائل من جانبين وتتميز بما هو جيد معك أو ضدك حتى تصل لقرار عادل، نهار يحمل لك تهدئة الاختلافات واليوم نادراً ما تعيش وحيد لأن يحمل لك اختلاط وتشعر بمنتهى السعادة واليوم تزداد رغبتك في حياتك الاجتماعية وكأن انسجامك وتناغمك بالأجواء يدعك أن تخوض تجربة ناجحة لأن القمر عندك مولود الثور.

الجوزاء: قد تشعر ببعض القلق، تجنب الكلام الجارح، تظهر مصاريف شخصية طارئة، اليوم لديك حالة من الحيرة والضياع والتراجع أو الفشل ومع ذلك لا تتكاسل و خفف النقض قليلاً وحاول أن تصمت لأن يصعب عليك أن تعطي من الكلمات اللطيفة، اليوم تتراجع وتستوقع داخل نفسك، جرب أن تبقى هادئ ولو تعرضت لبصغوط، لا تعارض خطة ولا تعقدها، وجّرب أن تدلل نفسك واحمي منها مصالحك وكن حذر اليوم مولود الجوزاء.

السرطان: الجو السائد اليوم سيكون صديق وحليف لك، تعتقد أن اليوم الحظ سيأتيك بدون بذل جهود وخاصةً في المثابرة، اليوم هدوء على صعيد الأصدقاء، هدوء أو مقابلات أو لقاءات أو اجتماعات أو يمكن أن تضطر لحضور ورشات عمل أو تنتقل لمكان آخر و تكثر نشاطاتك أو تشد على تقديم أبحاث وتقارير جريئة لأن اليوم الأصدقاء سيقفون لجانبك وتطمأن خواطرك بوقوف الأصدقاء وكأن اليوم تطلب أمنية وتفرح فيها وتتحقق مولود السرطان.

الأسد: اليوم كأنك توضح وجهة نظرك وتهتم، ثابر ولا تستسلم، يمكن أن تتسلم موقع مهم، يمكن أن تناقش تقارير، يمكن أن تناقش أعمال جديدة أو مسؤوليات جديدة، يمكن أن تتابع قضية وتدافع عن مبدأ مقتنع فيه، يمكن أن يكون بالدراسة، لذلك اليوم هدئ من روعك قليلاً، يوجد متاعب لديك بسبب السمعة أو تحافظ على مكانتك وجدارتك وكفائتك، وقدرة قناعاتك اليوم ستكون كبيرة، لذلك حقق انجاز من خلال قناعاتك، اليوم أنت تحت الأضواء، احذر على سمعتك مولود الأسد.

العذراء: اليوم تعزز وضع يخص أوراق قانون أو فكرة تطرحها أو تدافع عنها أو تفكر بسفر أو مشروع جديدأو تتحالف مع الآخرين أو تتحمس للتنويع وتخرج من الروتين ولتعدد اتجاهاتك، تنجح بادخال عنصر مرح وحماسة لحياتك، ينتعش محيطك من خلالك اليوم، اليوم مواهبك وصفاتك الحسنة تدعك تراقب وتتصل و تستقبل وتودع زوّار، يمكن وجود قضايا تتعلق بالدراسة أو بالأوراق، جيد نهارك مولود العذراء.

الميزان: جرّب أن تهتم اليوم بأشياء تناسبك، اليوم مؤهل حتى تخرج من وضع معقد، جرّب أن تدافع عن مصالحك وتتعلم كيف أن توفق بين رغباتك وأفعالك، نهار فيه برنامج حافل، وأيضاً لديك مشكلة مالية متراكمة و أحداً قد يطالبك بحق شرعي، تعديل وتحسين أمورك المالية وتعيد حساباتك المضبوطة وغير المضبوطة، اليوم الأجواء فيها شراكة تعويض وانسجام مع الشركاء، لكن بالعموم يوجد فاتورة واستحقاقات أو أمور مالية قيد البحث، بمعنى اليوم يطلب منك دفع مولود الميزان.

العقرب: بما أن نقطة ضعفك تكمن في عاطفتك إذا كنت تريد أن تربح فحاول أن تعزف على وتر عاطفي، حتى الشريك يهبك وقته وماله وحبه، وإذا أسأت اليوم فالأفضل أن تبتسم، انتبه اليوم بإمكانك أن تصالح وتقول ما مضى مضى ولا تتهور في الكلام، لحظات غضبك اليوم وانفعالاتك هي أن القمر بمربعك، لكن يمكن أن تحكي كلام غير مسموع ويورطك فيما بعد ويوقعك في شرك الشركاء، لذلك النتظرين كثر كي يصتادو فيك، كن حذر اليوم مولود العقرب.

القوس: بطيء نهارك لكن أنت تطلع للعمل و تكون قوي حتى تعتمد على هذا النهار، يمكن أن يكون بأكثر من مكان، عليك أن تبحث عن الطرق الآمنة والمجربة، وجرّب أن تدرس كل خطواتك حتى لا تجازف وتتعرض لخطر الوقوع في الملل،اضبط الآخرين من خلال ضبطك لنفسك واصرارك على أعمالك المتراكمة، جرّب أن تعطي تفاصيل وتكون لها أهمية كبيرة ولاتنسى صحتك وغذائك ويمكن تطلب مساعدة، استفيد من العمل اليوم مولوذ القوس.

الجدي: يتغير ميولك بسرعة، اليوم الظرف يساعدك، يبدو نشيط ومتحمس، اليوم تجزم لأن يوجد حظ واهتمام فوري من قبلك، تخرج عن الروتين المألوف، تتداخل الأولويات، يمكن وجود خبر يخص أولاد يمكن وجود تغيير اقامة، يمكن الأجواء صاخبة، تكون ضجة أو لهو أو تسلية، استفيد من هذه النشاطات، طاقاتك عالية اليوم وتنشحن بالطاقة، لا تضيع الفرص من يدك وتحالف مع محيطك لأنه يوجد دعم وتحالف ومساندة اليوم مولود الجدي.

الدلو: بما أنك مزاجي وعاطفي وحساس وتتأثر بسرعة عليك اليوم أن تقوم بمساعدة أحد من عائلتك، احتمال اليوم غضبك حاد إذا أحد بالعائلة أساء، أنت لديك جانب من طبيعتك اليوم يجب أن تكون ضمن العائلة بشكل قوي وتحب منزلك وتكرّس نفسك لعائلتك، لذلك اليوم المنزل أو الحديقة أو أي عمل عقاري هو عالمك، جرّب اليوم أن تكون بالمنزل ولا تحاول التغيير، لكن جرّب تهتم بأسرتك فقط لتسعد قلبك،اليوم حافل بالأعباء، يمكن وجود أعطال أو تصليحات أو مستجدات تظهر بسرعة عند مولود الدلو.

الحوت: اليوم أنت محبوب أصدقاءك أكثر واليوم مناسب حتى تصل معهم لعلاقات دافئة وقوية، اليوم قدرتك على الاختلاط وتماشيك مع محيطك من أخوة أو جيران هي أعظم صفة عملية فيك، نهار مميز بتفكيرك وعملك وبعقلك، جرّب تقرر وتقدم عملك فوراً بدون أن تتردد، نهار في طريق الصحيح واتصالات مهمة ومقابلات مهمة، لكن الحذر والتسلط على الغير، أي شيء يتعلق بالمقابلات اليوم ناجح لك مولود الحوت.