ماكرون.. بيان مشترك حول التجارة لمجموعة السبع رغم الخلافات

جهينة نيوز

أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن قادة مجموعة السبع اتفقوا على بيان مشترك حول التجارة رغم الخلافات بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب وشركائه.٥وقال ماكرون إن "هذه المرحلة مهمة لكن على الرغم من ذلك فانها مجرد مرحلة، لذا نخطط لمواصلة عملنا خلال الأشهر المقبلة".

وكانت فرنسا اعلنت ان المحادثات حول البيان في القمة تسير "في الطريق الصحيح" وان هناك "احتمالا قويا" ان توقع الدول السبع على بيان مشترك، سيشير بالطبع الى الخلاف مع واشنطن حول اتفاقية المناخ.

اما بالنسبة للتجارة، فان المفاوضات تدور حول صيغة قد تدعو الى تحديث منظمة التجارة العالمية وهي المنظمة التي غالبا ما يوجه ترامب انتقاداته اليها.