موسكو تنفي طلب العودة إلى مجموعة السبع

جهينة نيوز

أكد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف أن بلاده لم تطلب الانضمام مجددا الى مجموعة السبع، اهم الدول الصناعية والاقتصادية في العالم، غداة دعوة الرئيس الاميركي دونالد ترامب الى اعادة روسيا الى صفوف المجموعة.

وقال لافروف في مقابلة مع قناة تلفزيونية ان روسيا "لم تطلب أبدا من أحد أن تعود" الى مجموعة السبع بعد تعليق عضويتها في اعقاب ضم موسكو شبه جزيرة القرم في 2014.

وأكد لافروف أن روسيا "تعمل بشكل جيد في مجموعات أخرى" مثل مجموعة العشرين، كما نقلت وكالة انباء تاس الروسية.

وقال وزير الخارجية "في مجموعة العشرين أسلوب المهل لا يعمل، عليك ان تتوصل لاتفاقيات هناك"، وأضاف أن مجموعة العشرين "هي آلية للوصول إلى إجماع. وأعتقد أنها أكثر صيغة واعدة للمستقبل".