بالفيديو ـ مقتل سائق دراجة نارية بعد اصطدام عجلة طائرة برأسه !!

جهينة نيوز:

لقي سائق دراجة نارية في البرازيل حتفه بطريقة غريبة، بعد أن فوجئ بعجلة سيارة تطير باتجاهه، وهو يقود سيارته على أحد الطرقات السريعة، قبل أن تصدمه برأسه وتتسبب بمقتله.

الحادث وقع على طريق مزدحم باتجاهين، بالقرب من العاصمة البرازيلية برازيليا، حيث كان سائق الدراجة النارية يقود دراجته على الجانب الأيمن من الطريق بسرعة كبيرة، ولم يكن لديه الفرصة لتفادي العجلة الطائرة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتمكن سائق دراجة نارية آخر من تصوير ما حدث، عبر كاميرا مثبتة على خوذته، حيث فوجىء بالضحية، وهو يسقط على الأرض، دون أن يعلم السبب، لكنه توقع أن يكون قد اصطدم بشيء ما، وتأكد من ذلك، بعد أن أعاد مشاهدة مقطع الفيديو.

وسارعت فرق الإسعاف إلى المكان لإنقاذ حياة الرجل البالغ من العمر 42 عاماً، لكنه توفي بعد أقل من ساعة، متأثراً بالإصابة الشديدة التي تعرض لها.

من جهتها قامت الشرطة بحجز السيارة التي تسببت بالحادث، وهي من طراز فولكس فاغن، ويمكن أن يواجه سائقها تهمة القتل غير العمد، في حال ثبت إهماله في صيانة عجلات السيارة