طائرة من بيونغ يانغ تصل سينغافورة قبل زيارة كيم للبلاد

جهينة نيوز:

هبطت طائرة من بيونغ يانغ في سنغافورة، اليوم، في رحلة مباشرة نادرة تسبق زيارة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون للبلاد لعقد قمة لم يسبق لها مثيل مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب لبحث سبل إنهاء عزلة بلاده ووقف برنامجها النووي.

وأثار وصول رحلة إير تشاينا رقم 330 إلى مطار تشانغي تكهنات بأن وفدا من مسؤولي كوريا الشمالية انضم لفريق يرأسه كيم تشانغ سون، أحد مساعدي زعيم كوريا الشمالية المقربين والموجود حاليا في سنغافورة، للإعداد للقمة.

وقال مصدر مطلع على ترتيبات الزيارة لرويترز أمس الجمعة إن من المتوقع أن يصل زعيم كوريا الشمالية إلى المطار ذاته غدا الأحد.

وعززت السلطات إجراءاتها الأمنية حول فندق سانت ريجيس في وسط سنغافورة وهو أحد الفنادق التي من المتوقع أن تشهد إقامة الزعيمين.