ترامب يغادر قمة مجموعة السبع قبل مناقشة إجراءات بيئية

جهينة نيوز:

يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب مغادرة قمة مجموعة السبع اليوم قبل أن تناقش تغير المناخ وسلامة المحيطات مما يشير إلى خلافات داخل المجموعة تفاقمت بسبب رسوم جمركية فرضتها الولايات المتحدة على واردات أوروبية

وتظهر النبرة السائدة في القمة المنعقدة في كيبيك لزعماء كندا وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان أن من غير المرجح إصدار بيان مشترك في ظل انقسامات حادة بشأن التجارة أو البيئة مما يحول دون التوصل لتوافق.

غير أن مسؤولا فرنسيا قال إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيفتحان حوارا بشأن التجارة خلال الأسبوعين المقبلين في خطوة متواضعة إلى الأمام في سبيل حل الخلافات بين الحلفاء المنقسمين بشدة داخل مجموعة السبع.

وخيمت مخاوف من حرب تجارية على القمة المنعقدة في كندا على مدى يومين إلى جانب تبادل التغريدات العدائية حيث يشعر الشركاء التجاريون للولايات المتحدة بغضب بسبب قرار ترامب فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم من كندا والاتحاد الأوروبي والمكسيك في إطار سياسة "أميركا أولا" التي ينتهجها.

وردت بعض الدول بفرض رسوم جمركية على الواردات الأميركية.

وبينما بدت نبرة ترامب متحفزة وعدائية حتى قبل الوصول إلى القمة بعدما كتب سلسلة تغريدات عن الاتفاقات التجارية الجائرة على حد وصفه فإنه بدا هادئا وميالا للمزاح أثناء التقاط الصور مرارا في القمة وأشاد بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمساعدة في حل مشكلات تجارية.

وقال ترامب أمس إنّ "شيء ما سيحدث. أعتقد أنه سيكون إيجابي جدا" لكنه لم يذكر تفاصيل.

ويخطط ترامب لمغادرة القمة عند منتصف النهار أي قبل أربعة ساعات من الموعد الأصلي المقرر لسفره إلى سنغافورة من أجل الاجتماع مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

ويعني أنه سيفوت جلسة عمل للزعماء بشأن تغير المناخ والطاقة النظيفة وكذلك محادثات بين مجموعة السبع ودول أكثر فقرا تركز على سلامة المحيطات.

كما تعني مغادرة ترامب المبكرة أيضا أنه لن يحضر المؤتمرات الصحافية الختامية التي ستزخر على الأرجح بانتقادات للموقف الأميركي من التجارة واقتراح ترامب المفاجئ أمس بالسماح لروسيا بالانضمام للمجموعة مجددا.

المصدر: رويترز