الخارجية الروسية: مجموعة "السبع الكبار" تحتضر سياسيا واقتصاديا

السبت, 9 حزيران 2018 الساعة 16:12 | سياسة, عالمي

الخارجية الروسية: مجموعة

جهينة نيوز

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم السبت، أن انضمام روسيا إلى مجموعة "السبع الكبار" هو للفت الانتباه فقط بأن المجموعة تحتضر.

وقال نائب الوزير: "لا أعتقد أن هذا الموضوع سيحتفظ بأي أهمية على المدى القريب أو المتوسط".

وأشار ريابكوف إلى أنه من الغريب أن من دون أي سبب لهذا من الجانب الروسي، فإنها (المجموعة) تبدأ الحديث بشكل مصطنع عن العضوية الثابتة من سياسيين مختلفين.

وأضاف النائب: "أعتقد أن هذا يتم كله جزئيا من أجل مصالح عازف البيانو، لجذب انتباه إضافي لمجموعة السبع والذي من الواضح أنها تحتضر سياسيا واقتصاديا".


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