رئيس الحكومة لوفد روسي: الشركات الروسية مدعوة للمشاركة في إعادة الإعمار

جهينة نيوز

استقبل رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس اليوم وفدا روسيا برئاسة ديمتري سابلين رئيس مجموعة العمل لتنفيذ الاتفاقية بين حزب البعث العربي الاشتراكي وحزب روسيا الموحدة ومنسق المجموعة البرلمانية لشؤون العلاقات مع مجلس الشعب السوري.

وتطرق البحث خلال اللقاء الى سبل تعزيز العلاقات في المجالات الاقتصادية والاستثمارية ودور القطاعين العام والخاص وتنشيط التعاون بين المحافظات السورية ومحافظة سيفاستوبل التي تشكل ميناء مهما لنقل البضائع.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقدير الحكومة السورية لوقوف جمهورية روسيا الاتحادية قيادة وشعبا الى جانب الشعب السوري في الحرب الإرهابية مؤكدا أن العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين تشكل نموذجا يحتذى في العلاقات الدولية واحترام سيادة الدول وهذا يفرض اتخاذ خطوات فعلية لتطوير العلاقات الاقتصادية.

وأوضح المهندس خميس أن سورية تشكل بيئة خصبة للاستثمارات لا سيما في ظل العمل على إصدار قانون متطور للاستثمار يقدم جميع التسهيلات اللازمة بما فيها تبسيط الإجراءات مجددا دعوة الشركات الروسية للمشاركة في مرحلة إعادة الاعمار وإقامة مشاريع في مختلف مجالات البنية التحتية والمشاريع العمرانية والصناعية والسياحية.

ولفت المهندس خميس إلى أهمية تنشيط العلاقات بين القطاع الخاص في البلدين لتوسيع التبادل التجاري معتبرا أن مشاركة الوفود السورية في المؤتمرات الاقتصادية المقامة في روسيا فتحت الابواب لتوسيع دائرة التعاون الاقتصادي.

بدوره قدم سابلين التهنئة للشعب والقيادة في سورية بالانتصارات التي تحققت على الأرض في الحرب على الإرهاب مشيرا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تعاونا أوسع على الصعيد الاقتصادي والاستثماري والتبادل التجاري وتسويق المنتجات الزراعية السورية عبر ميناء سيفاستوب.

ولفت سابلين إلى أن الخطوات العملية التي بدأت بين محافظة سيفاستوبل ومحافظتي حمص وطرطوس تؤسس لدفع عملية التنمية لدى الجانبين وتحقيق منفعة مشتركة مشيرا إلى وجود خطة لتنظيم فعاليات اقتصادية واجتماعية وشبابية مشتركة خلال الفترة القادمة.