مقتل 9 إرهابيين من "داعش" وإصابة آخرين بنيران الجيش في ريف السويداء الشمالي الشرقي

جهينة نيوز

اكد "المرصد المعارض" مقتل 9 إرهابيين من "داعش" وإصابة آخرين بنيران الجيش السوري في ريف السويداء الشمالي الشرقي خلال 24 ساعة الماضية.

وكان الجيش اطلق بالتعاون مع القوات الحليفة عملية عسكرية يوم الخميس الفائت في بادية السويداء الشمالية الشرقية للقضاء على فلول تنظيم "داعش" في المنطقة من ثلاث محاور:

- المحور الاول: من جهة تل الأصفر باتجاه خربة الأمباشي حيث تقدمت القوات ووصلت إلى منطقة سوح المجيدي بعد سيطرتها على مدرسة المشيرفة ورحبة المشيرفة.

- المحور الثاني: من جهة" القصر- الساقية" باتجاه خربة الأمباشي و تقدمت القوات شرقا مسافة 7 كلم بعد اشتباكات عنيفة مع تنظيم "داعش".

- المحور الثالث: من جهة الزلف باتجاه تلول الصفا وتقدمت القوات مسافة 10 كلم شمالا.