انهيار جسر مشاة على أوتستراد اللاذقية جبلة

جهينة نيوز:

اصطدامت سيارة شحن قلاب بجسر مشاة في موقع مفرق جوبة برغال على طريق اوتستراد اللاذقية جبلة إلى مما أدى إلى انهيار الجسر وقطع الطريق جزئيا أمام حركة المرور دون التسبب بوقوع ضحايا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية نقلا عن قائد شرطة المحافظة اللواء نبيل الغجري إن الاصطدام وقع جراء إبقاء سائق الشاحنة القلاب مرفوعا ما أدى إلى اصطدامه بجسم الجسر مضيفا أنه يجري العمل على إزالة الجسر عن الطريق من خلال الآليات التابعة للمحافظة وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.

وبين الغجري أن الحادث اقتصر على الأضرار المادية ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية لتحديد المسؤولية في الحادث .